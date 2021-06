La definizione e la soluzione di: Come Sopra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CS

Curiosità/Significato su: Come Sopra Brembate di Sopra cercando l'altro comune della provincia di Bergamo, vedi Brembate. Brembate di Sopra [b?em'ba?te di 'so?p?a] (Brembàt Sura [b??m'bat 'su?a , b??mba's?u?a] in 13 ' (1 488 parole) - 13:29, 1 mag 2021

Una randa un tempo impiegata come vela di fortuna; Scienziati come Volta; Zoppicante... come l'italiano degli stranieri; Lo sono personaggi come Topolino e Paperino; Il soprannome di Maria Tudor; Una pedina sopra l'altra; Sta sopra alla colonna; Branca medica che studia l'organo posto sopra la trachea;