La definizione e la soluzione di: Chi lo pratica lavora in proprio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Fai Da Te

Curiosità/Significato su: Chi lo pratica lavora in proprio Lavoro infantile alte di bambini tra i 5 e i 17 anni coinvolti nel lavoro minorile. In questi Paesi, infatti, lavora più di 1 bambino su 2; quasi 1 su 3 (29%) se si considera 65 ' (7 920 parole) - 17:19, 2 giu 2021

