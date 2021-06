La definizione e la soluzione di: Si cerca per ovviare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Rimedio

Curiosità/Significato su: Si cerca per ovviare La casa degli spiriti agricoli più eminenti della zona. Lì, però, risente della solitudine e cerca di ovviare a questa compiendo violenze contro le figlie dei contadini delle sue 11 ' (1 585 parole) - 13:58, 12 apr 2021

Altre definizioni con cerca; ovviare; Va in cerca di resti; Cerca il nettare; Può cercarlo il matematico abbrev; Il matematico cerca i minimi; Ultime Definizioni