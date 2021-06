La definizione e la soluzione di: Cacciare dalla tana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Parson Russell terrier Utilizzato nella caccia alla volpe per stanare la volpe quando si rifugia in una tana, viene portato a cavallo in prossimità delle tane e lasciato entrare in azione 3 ' (310 parole) - 20:54, 16 apr 2021