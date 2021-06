La definizione e la soluzione di: Zoppicante... come l'italiano degli stranieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Stentato

Curiosità/Significato su: Zoppicante... come l italiano degli stranieri The Lobster fa conoscenza con un uomo che parla con la zeppola e un giovane uomo zoppicante, il quale spiega di essere stato ferito mentre cercava di abbracciare 17 ' (1 724 parole) - 06:59, 26 mag 2021

Altre definizioni con zoppicante; come; italiano; degli; stranieri; Zoppicante.. come l'italiano degli stranieri; Lo sono personaggi come Topolino e Paperino; Profumata come la menta; Gli uccelli come le garzette; Un drink come il gin and tonic; Un Carlo famoso cuoco italiano; Il Vinicio originale cantautore italiano; Un... po' d'italianoo; Costituiva l'impero italiano in Africa; Il matematico tedesco della teoria degli insiemi; Si sollecitano quelli degli esperti; Donald, ex presidente degli Usa; Il verde degli Inglesi; Zoppicante.. come l'italiano degli stranieri;