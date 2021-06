La definizione e la soluzione di: Fa sottrazioni senza la penna ma non è un bravo matematico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Ladro

Curiosità/Significato su: Fa sottrazioni senza la penna ma non e un bravo matematico

Altre definizioni con sottrazioni; senza; penna; bravo; matematico; Il matematico può farla senza bisturi; Filtri... senza fili; Uno che vive rilassato e senza nessuna preoccupazione; Uno senza cuore; Penna a sfera; Un soldato del nostro esercito con la penna nera; Il pennacchio della candela; Lo segue il bravo ballerino; Un bravo al servizio di don Rodrigo; E' Bravo in Messico; Il rompicapo matematico con tre paletti e dischi; Il matematico che studia le tariffe assicurative; Celebre matematico e filosofo tedesco del '600; Può essere quadrata solo per il matematico; Famoso matematico e filosofo collaboratore dell'Encyclopédie; Ultime Definizioni