La definizione e la soluzione di: In quella neozoica comparve l'uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Era

Curiosità/Significato su: In quella neozoica comparve l uomo vedi Quaternario (disambigua). Il Quaternario (o Neozoico) è il periodo geologico più recente, quello in cui viviamo, l'ultimo dell'eone Fanerozoico. Il

