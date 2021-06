La definizione e la soluzione di: Il profeta che Manasse fece segare in due. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Isaia

Curiosità/Significato su: Il profeta che Manasse fece segare in due Ebraismo (sezione La fede religiosa) importante concetto religioso dell'Islam. Mosè, il profeta più importante dell'Ebraismo, è considerato profeta anche dell'Islam. Mosè viene citato nel Corano 176 ' (20 046 parole) - 12:16, 27 mag 2021

Altre definizioni con profeta; manasse; fece; segare; Il profeta segato a metà; Nel Corano viene considerato un profeta; Grande profeta biblico; Profeta minore della Bibbia; Il grande profeta ebreo che Manasse fece segare in due; Regione biblica che appartenne alla tribù di di Manasse - Cruciverba; Il fratello di Manasse; La direzione verso cui fece rotta Colombo; Fece incendiare Roma; Il grande profeta ebreo che Manasse fece segare in due; Fece innamorare Venere; Il grande profeta ebreo che Manasse fece segare in due; Ultime Definizioni