La definizione e la soluzione di: Orbite dei satelliti che sembrano star fermi in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : Geostazionarie

Curiosità/Significato su: Orbite dei satelliti che sembrano star fermi in cielo Spazio (astronomia) (sezione Spazio e Orbite) attrito significativo sui satelliti. La maggior parte dei satelliti artificiali operano in questa regione denominata orbita terrestre bassa e devono accendere 76 ' (8 683 parole) - 17:53, 2 giu 2021

