La definizione e la soluzione di: Che avverte in anticipo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : Premonitore

Curiosità/Significato su: Che avverte in anticipo Papa Giovanni Paolo I (sezione Speciali televisivi in Italia) alla sua gente. Avvertì in anticipo i nuovi venti della "contestazione", ribadendo l'importanza dell'Azione Cattolica, che cominciava a sentire il peso 73 ' (7 867 parole) - 20:18, 9 giu 2021

