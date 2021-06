La definizione e la soluzione di: Uno sciroppo verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Uno sciroppo verde

Bubble tea vengono aggiunti al tè sotto forma di polvere, polpa o sciroppo; la preparazione viene poi miscelata in uno shaker da cocktail, versata in un bicchiere e, in 8 ' (1 082 parole) - 21:02, 17 mag 2021