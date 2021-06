La definizione e la soluzione di: Seme verde per gelati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Pistacchio

Curiosità/Significato su: Seme verde per gelati Pistacia vera ovale a guscio sottile e duro, contenente il Seme, chiamato comunemente "pistacchio" che ha colore verde vivo sotto una buccia viola. Il pistacchio ha 9 ' (976 parole) - 11:21, 3 giu 2021

Altre definizioni con seme; verde; gelati; Cinque carte dello stesso seme a poker; La prima carta di ogni seme delle carte; Insinua in Otello il seme della gelosia; Vi si vendono piante e sementi; Un tipo di roccia verde; Una grossa oliva verde; Una parentesi di verde; Area verde nel deserto; Il verde degli Inglesi; Carne in gelatina; Biscotti per gelati; Vivanda in gelatina; I surgelati sono sgusciati; Ultime Definizioni