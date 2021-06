La definizione e la soluzione di: Un giaccone sportivo in panno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Caban

Curiosità/Significato su: Un giaccone sportivo in panno Polizia di Stato porta-sfollagente. In caso di freddo o pioggia la divisa può essere completata da un maglione a collo a "V" e bottoni bombati dorati rigati, dal giaccone in goretex 127 ' (10 221 parole) - 18:02, 13 giu 2021

