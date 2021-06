La definizione e la soluzione di: Esporre, mettere in evidenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Prospettare

Curiosità/Significato su: Esporre, mettere in evidenza Tema scolastico lo scopo di introdurre l'argomento a chi non lo conosce o comunque di esporre le basi per costruire poi la parte principale. Parte principale: è questa 8 ' (981 parole) - 15:44, 6 nov 2020

Altre definizioni con esporre; mettere; evidenza; Esporre a voce; Rimettere in ordine i conti di un'azienda; Emettere un assegno; Emettere... notizie; Trasmettere una pratica; Il principio dell'evidenza; Vi sta ciò che non è sufficientemente in evidenza; Li ha chi ignira l'evidenza;