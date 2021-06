La definizione e la soluzione di: A costo zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Gratis

Curiosità/Significato su: A costo zero Stock option (sezione L'aumento salariale a costo zero) una possibilità di un aumento retributivo a costo zero per l'impresa. L'impresa emette delle opzioni (costo d'emissione nullo). Il dipendente che le riceve 17 ' (2 441 parole) - 11:22, 20 giu 2020

Altre definizioni con costo; zero; Affetta da un male nascosto; Rivelò a Castore e Polluce dove Teseo aveva nascosto Elena; A nessun... costo; Chi li regge, resta nascosto; Tipico formaggio svizzero; __ ale: bevanda allo zenzero; La rugiada sotto zero; Uno Stato svizzero; Ultime Definizioni