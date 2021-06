La definizione e la soluzione di: A caval __ non si guarda in bocca proverbio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Donato

Curiosità/Significato su: A caval __ non si guarda in bocca proverbio A caval donato non si guarda in bocca (in lingua latina Noli equi dentes inspicere donati), è un proverbio della tradizione linguistica italiana. A caval

Un cavallo per lo zoologo; Negli zoccoli dei cavalli; Cavalli dal mantello rosso; Ospitava una storica Scuola di Cavalleria; A destra guardando il nord; A __ donato non si guarda in bocca; Bisogna sempre guardarla in faccia; Lo sono i problemi che vi riguardano; A __ donato non si guarda in bocca; Fanno restare i propri clienti a bocca aperta; Nasce nel Tibet c sbocca presso Karachi; Tappare la bocca; Un proverbio che ci ricorda che siamo onesti... finché possiamo!; Secondo un noto proverbio tutto il mondo... lo è; Proverbio: _ frettolosa fa i figli ciechi; Antico proverbio latino;