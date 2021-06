La definizione e la soluzione di: A briscola non hanno valore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Scartine

Curiosità/Significato su: A briscola non hanno valore briscola vedi briscola (film). La briscola è uno dei più diffusi giochi di carte in Italia, che ha dato origine a numerose varianti, per esempio la briscola chiamata 13 ' (1 745 parole) - 19:36, 12 giu 2021

Altre definizioni con briscola; hanno; valore; A briscola vale undici punti; A briscola vale undici; A briscola vale quattro; A briscola vale dieci punti; Hanno la pelle verde; Hanno piumaggio e becco neri; Hanno la pelliccia bruna e lucentissima; Gli aerei d'alta quota hanno quello di ossigeno; A briscola non ha valore; Così è detto un quadro di nessun valore; Pietre di valore; Di gran valore;