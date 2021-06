La definizione e la soluzione di: Un bacino d'acqua... in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Lac

Curiosità/Significato su: Un bacino d acqua... in Francia Acqua stai cercando altri significati, vedi Acqua (disambigua). L'acqua è un composto chimico di formula molecolare H2O, in cui i due atomi di idrogeno sono legati 114 ' (11 646 parole) - 22:32, 10 giu 2021

Due ossa del bacino; Cantiere con bacino; Un solco nell'acqua; La città dell'acqua alta; _ blu: acqua minerale; Pesce d'acqua dolce; E' piccolo in Francia; Fu detto Nuova Francia; E d'Azur in Francia; Separano la Spagna dalla Francia;