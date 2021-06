La definizione e la soluzione di: Una grande bilancia per la pesca in Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Trabocco

Curiosità/Significato su: Una grande bilancia per la pesca in Adriatico Trabucco (pesca) varianti abruzzesi e molisane detto anche trabocco, bilancia o travocco, è un'antica macchina da pesca tipica delle coste garganiche, molisane e abruzzesi 14 ' (1 789 parole) - 21:20, 13 apr 2021

