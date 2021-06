La definizione e la soluzione di: Trovo che, in musica, B sia soffice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Bemolle

Curiosità/Significato su: Trovo che, in musica, B sia soffice Ardengo Soffici che si può chiamare della simultaneità spaziale e temporale. Antonio Gramsci, che definì Soffici « un cafone senza ingenuità e spontaneità », trovò il 31 ' (3 719 parole) - 05:09, 26 mag 2021

