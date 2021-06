La definizione e la soluzione di: La trapunta giapponese usata come materasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Futon

Curiosità/Significato su: La trapunta giapponese usata come materasso

Un tè verde giapponese; Auto giapponese; Lotta giapponese... tra giganti; Shinzô, ex primo ministro giapponese; Tromba bronzea usata dai greci per segnali militari; Tale è la lingua non più usata; Vi si ricava una sostanza usata in profumeria e nella concia del tabacco; Antica macchina da guerra usata negli assedi; Forati... come le spugne; Come un argomento delicato da trattare; Appellativi come Gaio e Gneo; Rigoroso... . come un tedesco; Sono uguali nel materasso; Il caratteristico materasso arrotolabile giapponese;