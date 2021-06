La definizione e la soluzione di: Sta per questo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Sto

Curiosità/Significato su: Sta per questo questo nostro amore libreria che, però, come Vittorio scoprirà, è gravata da una ipoteca e sta per essere messa all'asta. Intanto Anna ha vinto il concorso magistrale e quindi 18 ' (2 231 parole) - 07:33, 24 mag 2021

Altre definizioni con questo; In questo preciso momento; Questo non è amore; Il dittongo del questore; Ha il valore di questo; Ultime Definizioni