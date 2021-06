La definizione e la soluzione di: Servivano per i sacrifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Are

Curiosità/Significato su: Servivano per i sacrifici sacrifici umani nella cultura azteca di sacrifici umani, storie raccontate loro dagli stessi nativi americani. Attualmente, quasi tutti gli studiosi accettano il fatto che i sacrifici fossero 45 ' (5 281 parole) - 13:49, 11 feb 2021

Altre definizioni con servivano; sacrifici; Servivano per eseguire operazioni complesse; Gli antichi se ne servivano per sfondare mura; Eroica fino al sacrificio;