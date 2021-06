La definizione e la soluzione di: Scandaglio per effettuare ricerche subacquee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Sonda

Curiosità/Significato su: Scandaglio per effettuare ricerche subacquee Jacques Piccard (categoria Persone legate alla subacquea) climatologi e laboratori scientifici (con sonar, scandagli, sensori chimici, spettrografi) per condurre ricerche. Piccard è morto a Ginevra, in Svizzera il 7 ' (887 parole) - 12:26, 27 gen 2021

