La definizione e la soluzione di: Il prefisso per piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Fito

Curiosità/Significato su: Il prefisso per piante Prefissi e prefissoidi della lingua italiana (spesso sono più lunghi dei prefissi), la derivazione, di solito, è latina o greca. Suffissi della lingua italiana prefisso Derivazione (linguistica) Composizione 20 ' (66 parole) - 10:59, 8 mar 2021

Altre definizioni con prefisso; piante; Il prefisso che dimezza; Il prefisso del prefisso; Prefisso per acqua; Il prefisso che vale vino; Piante con fiori a imbuto; Piante di delicious e golden; Vivaio di piante medicinali; Piante per decotti; Ultime Definizioni