La definizione e la soluzione di: Per i Tedeschi è Munchen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Monaco

Curiosità/Significato su: Per i Tedeschi e Munchen Fußball-Club Bayern München Fußball-Club Bayern München AG, noto internazionalmente come Bayern München e in lingua italiana come Bayern Monaco, è una società polisportiva tedesca avente sede 141 ' (8 400 parole) - 02:29, 12 giu 2021

