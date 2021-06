La definizione e la soluzione di: Nasconde in parte la cravatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Colletto

Curiosità/Significato su: Nasconde in parte la cravatta Episodi di How I Met Your Mother (nona stagione) (sezione Amici per sempre (1ª parte)) percorrendo la navata, Barney, evidentemente in preda al panico, decide di voler indossare la cravatta blu fiordaliso, che si trova però a New York. 44 ' (6 403 parole) - 01:49, 5 giu 2021

Altre definizioni con nasconde; parte; cravatta; Lo nasconde la maschera; Lo nasconde il barbuto; Nasconde la finestra; Copre senza nascondere; Il lodigiano che partecipò alla disfida di Barletta; La parte visibile del dente; Parte autonoma della Cina; Fa parte dello scaffale; Ultime Definizioni