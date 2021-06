La definizione e la soluzione di: In mano al pescatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Canna

Curiosità/Significato su: In mano al pescatore Camogli (sezione La Cooperativa Pescatori Camogli) all’interno della lea. Quando i pescatori ritengono che la rete sia piena, inizia la leva a mano, che ricorre tre volte al giorno dalla barca mobile, chiamata 53 ' (6 210 parole) - 19:35, 16 apr 2021

