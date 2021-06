La definizione e la soluzione di: Levigato come il cristallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Molato

Curiosità/Significato su: Levigato come il cristallo Riflessione diffusa (sezione Il colore degli oggetti) superficie non è perfetta: un pezzo di marmo di Carrara, anche se perfettamente Levigato e lucidato, rimane sempre bianco, e non diventa mai uno specchio. In realtà 11 ' (1 489 parole) - 16:33, 21 feb 2021

