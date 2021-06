La definizione e la soluzione di: L'aria per cambiare la quale si apre la finestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Viziata

Curiosità/Significato su: L aria per cambiare la quale si apre la finestra Gabriele D'Annunzio (categoria Decorati con la Legion d'onore) Scioli e Marini. Per la stesura dell'opera, D'Annunzio si avvalse anche della collaborazione dello studioso Giovanni Pansa, il quale redasse un'opera 216 ' (23 687 parole) - 22:51, 5 giu 2021

Altre definizioni con aria; cambiare; quale; apre; finestra; Opera letteraria in prosa; Variano per la potenza; L'aria dei palloni gonfiati; Controversia giudiziaria; Fa cambiare destinazione ai viaggiatori sull'aereo; Cambiare; Il cambiare posto di lavoro; Cambiare pagina; La lettera alla quale non si può rispondere; La parte del motore nella quale avviene l'esplosione della miscela aria benzina; Il quale; Uno al quale brilla la lampadina in testa!; Si apre alle Poste sigla; La intraprendono i cadetti; Si apre con due dita; S'apre nel pavimento; Uno scuretto della finestra; Si cambia aprendo la finestra; Nasconde la finestra; Uno scuretto alla finestra; Ultime Definizioni