La definizione e la soluzione di: Inclinati come i tetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Spioventi

Curiosità/Significato su: Inclinati come i tetti Copertura ( tetti) travicelli o correntini o murali, Inclinati secondo la pendenza del tetto, nei tetti alla lombarda. Le capriate ed i profilati in acciaio possono avere 38 ' (5 053 parole) - 08:51, 15 apr 2021

Altre definizioni con inclinati; come; tetti; I piani inclinati nel parco giochi; Il bastimento di un tempo con due alberi inclinati; Un drink come il gin and tonic; Vegeti come pesci; E' cieco come l'amore; La belva come lo sciacallo; Laterizi per tetti; Fascia protettiva lungo le pareti; In cantina e nei tetti; Programma protettivo per PC; Ultime Definizioni