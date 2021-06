La definizione e la soluzione di: Le hanno tanti e alcune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Le hanno tanti e alcune

Anniversario di matrimonio accoglieva amici e parenti con una corona d'argento. Questo sia per festeggiare la buona sorte di aver prolungato la vita di coppia per tanti anni, sia per 8 ' (622 parole) - 15:42, 2 giu 2021