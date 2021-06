La definizione e la soluzione di: Gli uccelli come le garzette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Aironi

Curiosità/Significato su: Gli uccelli come le garzette Egretta garzetta caratteristica evidente che differenzi i due sessi. La garzetta, come del resto quasi tutti gli aironi, è un uccello molto legato all'acqua. Infatti frequenta prevalentemente 5 ' (586 parole) - 08:14, 26 apr 2021

