Soluzione 4 lettere : Osso

Curiosità/Significato su: Un giocattolo per il cane Toy Story - Il mondo dei giocattoli Scud, il feroce cane di Sid. Per sfuggirgli si separano e Buzz si rifugia in una stanza dove vede su un televisore la pubblicità del giocattolo di Buzz 29 ' (3 772 parole) - 10:44, 25 mag 2021

