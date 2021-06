La definizione e la soluzione di: Ferita non rimarginata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Piaga

Curiosità/Significato su: Ferita non rimarginata In un posto bellissimo adolescente le ricorda se stessa da giovane. Lucia però ha una Ferita mai rimarginata. L'irruzione nella sua vita di Feysal, un ragazzo straniero che 2 ' (210 parole) - 09:34, 18 mar 2021

Altre definizioni con ferita; rimarginata; Relativo alla cucitura di una ferita; Avvolge la ferita; Ferita larga e profonda; Curare una ferita; Ultime Definizioni