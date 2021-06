La definizione e la soluzione di: Lo era Petrarca per nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Aretino

Curiosità/Significato su: Lo era Petrarca per nascita Francesco Petrarca Disambiguazione – "Petrarca" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Petrarca (disambigua). Francesco Petrarca (Arezzo, 20 luglio 1304 – 137 ' (14 095 parole) - 14:32, 10 giu 2021

Altre definizioni con petrarca; nascita; I concittadini di Petrarca; Vinacque Petrarca; L'altura della Provenza scalata da Petrarca; E' canuto dalla nascita; I centesimi con La nascita di Venere; Il poema di Esiodo che racconta la nascita degli dei; Menomazioni dalla nascita;