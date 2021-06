La definizione e la soluzione di: Disegna per le boutique. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Stilista

Curiosità/Significato su: Disegna per le boutique Christian Dior (azienda) ed in Italia. Nel 1954 fu aperta la prima boutique Dior a Counduit Street, per poi aprire la Grande boutique, aperta fra Avenue Montaigne e Rue Francois 29 ' (2 833 parole) - 14:18, 14 mag 2021

