La definizione e la soluzione di: Diciotto buche in piccolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Minigolf

Curiosità/Significato su: Diciotto buche in piccolo Minigolf (sezione In Europa) a quanto avviene appunto negli U.S.A. e in Gran Bretagna. ^ Nicola Occhipinti, Diciotto buche nel cemento, in SportWeek, La Gazzetta dello Sport, 7 maggio 25 ' (3 532 parole) - 08:05, 15 nov 2020

Altre definizioni con diciotto; buche; piccolo; I diciotto noti agli orefici; I diciotto dell’orefice; Un sesto di diciotto; Ha le buche nelle sponde; Arnese bucherellato del cuoco; Un gioco con le buche e bastoni; Un vasetto bucherellato per condire l'insalata; Piccolo complesso d'archi; E' piccolo in Francia; Quello pigmeo è il più piccolo primate al mondo; Piccolo mattone dell'antichità, inciso con iscrizioni; Ultime Definizioni