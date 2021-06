La definizione e la soluzione di: Compagna in affari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Socia

Curiosità/Significato su: Compagna in affari The Last of Us gruppi nomadi. Joel lavora come trafficante insieme a Tess, la sua Compagna in affari, nella zona di quarantena di Boston, nel Massachusetts. I due danno 44 ' (5 155 parole) - 10:52, 4 giu 2021

Altre definizioni con compagna; affari; Accompagnano i se; Accompagna i turisti; In Veneto accompagnano spesso la polenta; Accompagnano gli spettatori al loro posto; Il centro degli affari; Era un indice a piazza Affari; Fanno affari per altri; Ristagno degli affari; Ultime Definizioni