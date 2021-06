La definizione e la soluzione di: Campo di atterraggio... in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Eliporto

Curiosità/Significato su: Campo di atterraggio... in citta Campo di concentramento di Dachau del Campo. Ciò poteva servire a un aviatore tedesco in seguito a un atterraggio col paracadute e svenimento per il freddo. Si sono trovate lettere di medici 104 ' (13 199 parole) - 17:32, 13 giu 2021

Altre definizioni con campo; atterraggio; città; Un batti e ribatti fra calciatori in campo; I nativi di Campobasso; Delimitano il campo di regata; L'arbitrale scende in campo; Si azionano per l'atterraggio; La città dell’acqua alta; Sono sempre più le città chiamate a combatterlo; Un distretto della città; La città con i caratteristici Sassi; Ultime Definizioni