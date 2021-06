La definizione e la soluzione di: Si alleva in campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Bestiame

Curiosità/Significato su: Si alleva in campagna Arcidiocesi di Salerno-campagna-Acerno di Salerno-campagna-Acerno (in latino: Archidioecesis Salernitana-Campaniensis-Acernensis) è una sede metropolitana della Chiesa cattolica in Italia appartenente 37 ' (3 570 parole) - 15:23, 21 apr 2021

La iridea è allevata; I medici degli allevatori; Il medico degli allevatori; Si seleziona negli allevamenti; Un edificio di campagna; Vivono in campagna; Relativo alla campagna; Una strada di campagna;