La definizione e la soluzione di: Tromba bronzea usata dai greci per segnali militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Salpinge

Curiosità/Significato su: Tromba bronzea usata dai greci per segnali militari Taranto (sezione Architetture militari) vittime tra civili e militari. Tra la notte dell'11 e del 12 novembre 1940, per via della sua importanza strategica e militare, la città subì un devastante 157 ' (18 409 parole) - 00:25, 16 giu 2021

