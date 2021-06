La definizione e la soluzione di: E' simbolo d'operosità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: E simbolo d operosita

Ape (araldica) In araldica l'ape è assunta come simbolo di operosità, lavoro e dolcezza. In Francia simboleggia anche la speranza. Le api più note sono quelle portate 5 ' (474 parole) - 00:40, 14 apr 2021