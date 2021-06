La definizione e la soluzione di: Scrittore che non... fa versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Prosatore

Curiosità/Significato su: Scrittore che non... fa versi Scrittore Uno Scrittore è chiunque crei un lavoro scritto, sebbene la parola designi usualmente coloro che scrivono per professione, e chi scrive in diverse forme 17 ' (2 310 parole) - 09:13, 5 apr 2021

Arthur Conati __, scrittore; Scrittore di racconti per l'infanzia; Nato a Firenze l1' aprile 1959, il personaggio raffigurato nella foto è un famoso scrittore, vincitore di due premi Strega; La patria dello scrittore Bolano; Giardino che risuona di versi; Sono diversi senza versi; Un corso di formazione post universitario; Impassibile nelle avversità