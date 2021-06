La definizione e la soluzione di: Rigoroso... . come un tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Teutonico

Curiosità/Significato su: Rigoroso... . come un tedesco Germania ( Repubblica Federale Tedesca) Federale di Germania" e "Repubblica Federale Tedesca" rimandano qui. Se stai cercando lo Stato tedesco occidentale esistito dal 24 maggio 1949 al 2 ottobre 141 ' (14 372 parole) - 16:54, 10 giu 2021

