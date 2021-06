La definizione e la soluzione di: Ridurre in pezzi, demolire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Disfare

Curiosità/Significato su: Ridurre in pezzi, demolire Battaglia di Lepanto La visione del condottiero ottomano decapitato contribuì enormemente a demolire il morale dei turchi. Di lì a poco, infatti, alle quattro del pomeriggio 68 ' (8 812 parole) - 06:55, 9 giu 2021

