La definizione e la soluzione di: Pipistrello dei Rinolofidi che vive anche in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 22 lettere : Ferro Di Cavallo Maggiore

Curiosità/Significato su: Pipistrello dei Rinolofidi che vive anche in Italia Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum Schreber, 1774) è un Pipistrello della famiglia dei Rinolofidi diffuso nell'Ecozona paleartica. Pipistrello di medie dimensioni, con la lunghezza 9 ' (974 parole) - 23:07, 23 mar 2021

