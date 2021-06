La definizione e la soluzione di: Ora cambiano in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BS

Curiosità/Significato su: Ora cambiano in Borsa Pininfarina (categoria Aziende quotate presso la Borsa Italiana) tutt'oggi. La società è quotata nell'indice FTSE Italia Small Cap della Borsa Italiana. Sorta come una piccola attività artigianale dedita alla costruzione 25 ' (2 946 parole) - 22:48, 9 giu 2021

