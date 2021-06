La definizione e la soluzione di: Forati... come le spugne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Porosi

Curiosità/Significato su: Forati... come le spugne Ciabatta passando per le fibre naturali fino alle materie sintetiche. Le ciabatte possono arrecare danni ai piedi qualora siano costituite da spugne o materiali 3 ' (404 parole) - 17:12, 30 apr 2021

