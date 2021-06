La definizione e la soluzione di: Ettometro in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : HM

Curiosità/Significato su: Ettometro in breve Sistema ettometrico termine deriva da Ettometro, cioè 100 metri. Tale caratteristica lo rende particolarmente adatto a realizzare collegamenti urbani in città dal profilo 2 ' (165 parole) - 00:56, 2 apr 2021

